Med navijanjem za Rogliča je Peter Prevc prvič pokazal sinova (FOTO)

Naš smučarski skakalec Peter Prevc zasebno življenje že dolga leta skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti in predstavniki sedme sile, tokrat pa je naredil veliko izjemo. 30-letnik je sicer že v pustnem času objavil fotografijo svoje družinice, a sta bila takrat oba sinova našemljena. Minulo soboto pa je ponosni očka prvič javno pokazal skoraj petletnega Ludvika in drugorojenca Oskarja, ki bo jeseni na tortici upihnil dve svečki.

V pustnem času je objavil izjemno simpatično fotografijo, na kateri pa obrazov otrok ni mogoče videti. FOTO: INSTAGRAM

Z ene redkih družinskih fotografij se smehlja tudi ponosna mamica Mina, Petrova dolgoletna srčna izbranka, s katero se je poročil junija 2020, utrinek s poroke pa je smučarski skakalec pospremil z besedami »za zmeraj«. Družinska fotografija, ki jo je minuli konec tedna objavil naš športni as, ni nobeno naključje, ugotavljajo njegovi zvesti oboževalci. Izbral je pravi kraj in čas za ta izjemno simpatični trenutek, z družinico se je objektivu nastavil med glasnim navijanjem za Primoža Rogliča v okolici Trbiža, ki so ga minulo soboto z razlogom preplavile slovenske zastave. »Več pa ni,« je pod redko družinsko fotografijo zapisal Peter, ki se je kot številni slovenski navijači odpravil čez mejo, da bi navijal za našega kolesarskega asa, ki je v nedeljo v Rimu postal kralj dirke po Italiji.