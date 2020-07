Mama Ribičeve prebolela koronavirus

Prizna, da je trepetala za njeno življenje. FOTO: Dejan Javornik

V družiniso pred kratkim trepetali za življenje igralkine 81-letne mame, ki biva v domu upokojencev v Šmarju pri Jelšah. Nekaj dni po tem, ko se je v omenjenem domu za ostarele pojavil koronavirus, je tudi igralka prejela klic, da je med okuženimi njena mama. A na srečo jo je gospa dobro odnesla, saj je imela le blažje simptome.»En dan jo je bolel trebuh, in to je bilo vendarle dovolj, da ji je smela zdravnica vzeti bris. Bila je pozitivna. Odločili smo se, da ji tega ne razkrijemo takoj, ker je za imunski sistem izjemno pomembna miselna naravnanost,« je igralka povedala za 24ur.com in dodala, da je bila s pristojnimi ves čas v stiku. Dodala je, da je bila televizija za stanovalce doma edini edini stik s svetom. »Predstavljajte si, v kakšnem strahu so živeli ti ljudje, ko je bila prva novica preštevanje njihovih umrlih kolegov. Izvedeli so tudi, da njihovi uslužbenci nimajo dovolj sredstev, da bi lahko razmeram primerno skrbeli za njih in da so jim na koncu priskočili na pomoč tudi mesarji s pošiljko predpasnikov,« se nerada spominja trenutkov, ki jih je doživljala. Z mamo se je redno slišala prek videoklicev in ves čas sta bodrili druga drugo.»Moja mami je duhovno izjemno močna ženska. Dokler ji ni možganska kap ohromila desnih okončin, je bila tudi fizično močna. Kljub bolnemu srcu je sama obdelovala kmetijo. Ničesar se ne ustraši. Niti lani zlomljenega kolka. Niti večmesečnega zapora v sobici. Tokrat mi je rekla, da pričakuje, da jo bo ta virus vzel,« je še razkrila igralka, ki je ponosna na svojo drago mamo, ki se bolezni ni pustila. Po treh mesecih in pol jo je lahko znova objela, to pa je bil verjetno eden najbolj ganljivih trenutkov v njenem življenju.