Mama pevke Hajdi za vedno zaprla oči: Tako bi si želela, da bi prišla nazaj

Nedolgo nazaj je pevka Hajdi Koroše Jazbinšek, danes sicer bolj podjetnica, razkrila, da se je zdravstveno stanje njene mame poslabšalo. Bila je bitko z rakom, danes pa je sporočila, da je njenega trpljenja konec.

Na instagramu je objavila več fotografije iz maminih mladih dni: »Točno takšna boš ostala v mojem spominu… neskončno lepa tako po srcu, kot tudi videzu. Vedno elegantna, skromna in srčna. Vsak, ki te je spoznal si ga očarala. Tvoj nasmeh, tvoja energija in volja do življenja so bili brez meja.«

Nadaljevala je: »Tako bi si želela, da bi prišla nazaj ampak vem, da to kar si doživljala na koncu, zmore le nekdo, ki ima tako rad, da ostaja samo zato na tem svetu, da ne bi prizadel s svojim odhodom najbližje. Tvoje trpljenje je bilo ena sama velika ljubezen in še na koncu te ni skrbelo zase ampak zame in očija.«

Hajdi je dodala, da bo za vedno njen najlepši spomin, zaklenjen globoko v njenem srcu: »Nosila te bom ponosno s sabo povsod in beseda hvala ne more izraziti vse hvaležnosti, ki jo čutim do tebe. Tako zelo te bom pogrešala in se vidiva kmalu, tam nekje za mavrico.«