Hajdi v solzah: Klicali so me iz bolnišnice

Uspešna podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek je zaskrbljena za svojo mamo, ki že nekaj let bije bitko z rakom. V ponedeljek je Hajdi na svojem na instagramu sledilcem razkrila, da se je zdravstveno stanje njene mame poslabšalo. Vsem je položila na srce, naj uživajo trenutke življenja, dokler so zdravi.

»Danes je dan, ko se nanj že nekaj časa pripravljam. Pripravljam samo sebe, da bi se zaščitila. Zjutraj, ko sem dobila klic iz bolnišnice, da je stanje precej resno in naj z očetom oziroma z družino pridemo, na ta klic nisem bila pripravljena, ne glede na to, koliko sem se nanj pripravljala,« je s solzami v očeh povedala Hajdi.

Povedala je, da se njena mama še vedno bori z rakom. »Sploh ne vem, od kod črpa vso to moč. Zato jo še toliko bolj cenim in spoštujem in je moj veliki vzor in inspiracija.«

S svojimi sledilci je delila modrosti, ki bi marsikomu lahko prišle prav. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Na koncu ti ostanejo le še doživetja in spomini

Ne glede na to, kako hudo je vse skupaj, pa Hajdi priznava, da se tudi v takšnih trenutkih uči. »Učim se biti močna, učim se soočati z bolečino. S takšno bolečino, s kakršno se še nikoli v življenju nisem soočala. In učim se, kako kratko je življenje, kako majhni smo,« razmišlja Hajdi.

Pravi, da je ob takšnih žalostnih dogodkih še toliko bolj pomembno, »da uživamo vsak dan in da se ne obremenjujemo z neumnimi stvarmi.

»Na koncu, ko takole ležiš kot trenutno moja mama, ti ostanejo le še doživetja in spomini. Naredite si tako, da jih bo v življenju čim več. Dokler smo zdravi, skušajmo najti kanček veselja in radosti, da se oprimemo na to in se potegnemo navzgor iz vsake slabe situacije,« je Hajdi zaključila.