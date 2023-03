Luka Dončić (še) ne bo oče

Čudežni deček košarke Luka Dončić in njegova dolgoletna srčna izbranka Anamaria Goltes sta se nedavno udeležila dobrodelnega dogodka Mavs ball, kar pravzaprav ni presenetljivo, saj je naš mladi košarkar znan po svoji dobrodelnosti, so pa njune fotografije, ki so jih delili tudi na uradnem profilu na instagramu njegove ekipe Dallas Mavericks, dvignile toliko več prahu.

Oboževalci so se zaradi obleke, ki jo je nosila Anamaria, začeli spraševati, ali bo Luka nemara kmalu postal oče, takšne govorice pa se niso pojavile prvič. Dončićeva najdražja je namreč za posebno priložnost izbrala drzno črno obleko z več razporki, marsikomu pa se je pogled ustavil na njenem na videz zaobljenem trebuščku. Anamaria je nosila svileno obleko asimetričnega kroja gruzijskega modnega oblikovalca Davida Kome, videz je popestrila z uhani Kendre Scott, obute je imela čevlje oblikovalca Jimmyja Chooja, za piko na i pa je dodala prestižno torbico iste modne znamke.

Ameriški mediji poročajo, da naj bi bil njen celotni videz brez ročne ure znamke Audemars Piguet, ki naj bi stala 26.000 evrov, vreden okrog 7000 evrov. A bolj kot luksuzna oblačila oboževalce zanima, ali se je z Anamarijino obleko poigrala svetloba ali bo mladi par nemara res zibal. Tisti, ki ju dobro poznajo, pravijo, da Anamaria zagotovo ne bi oblekla tako drzne obleke, če bi pod srcem nosila otroka, saj bi ta resnično razkrila njeno blaženo stanje.

Anamaria je kmalu po objavah objavila fotografijo, na kateri zaobljenega trebuščka ni videti.

Svetlolasa lepotica je le velika zagovornica ženskih oblin, na svoje pa je ta mlada športnica po duši neizmerno ponosna. Na Dončićev naraščaj bo tako treba še malce počakati, mladi par pa ima že tako veliko dela s tremi pasjimi ljubljenčki, ki jim je ime Hugo, Gia in Viki.