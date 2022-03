Rasema znorela zaradi ženske jakne: Ku*** stara, nas pa povabil ...

V šovu Ljubezen po domače se je zgodil prihod dveh iskalk ljubezni na dom Draga. Rasema in Mara sta bili ob tem večkratno razočarani. Najprej ju Drago sploh ni pričakal, ko pa sta vstopili v njegovo hišo, sta zgroženi ugotovili, da je resnično potrebna ženske roke.

Nad domovanjem nista bili navdušeni. FOTO: Pop TV

Mara je priznala, da je bil prvi vtis popolnoma drugačen, saj je bil Drago zelo urejen: »Obleka, kravata, to je pravi dasa, urejen, čist, na koncu … Zmotila sem se.« Razočarana je bila tudi, ker ni bilo nasadov oljk, o katerih je Drago veliko govoril, ampak je našla le dve.

Usodna ženska jakna

Tudi Rasema, ki je za dobrodošlico prinesla polno dobrot, je potožila, da je razočarana, ker ju je pričakala prazna in prašna hiša.

Preberite še:

A kot da to še ne ni bilo dovolj, sta na stolu opazili žensko jakno. To ju je dodobra razburilo in Rasema je znorela: »Ku*** stara, nas pa povabil ...« Rasema je bila v šoku in je dejala, da pozna lastnico jakne. Prepričana je, da je lastnica jakne že seksala z Dragom. Nato se jima je pridružila še Tatjana, skupaj z Dragom pa je prišla Mojca. Ena od kandidatk pa se ni odzvala vabilu.