Tega o lepi poslanki zagotovo niste vedeli (FOTO)

Prikupna in prodorna poslanka državnega zbora Meira Hot si lahko šele sedaj privošči več prostega časa in kakšen kratek dopust, saj so bili vsi poslanci z menjavo vlade kar zasedeni. Največ časa preživlja s svojo širšo družino in kosmatim pasjim ljubljenčkom. »S Skyem, ki je moj štirinožni kosmatinec 'beagle', se sprehajava zjutraj in pozneje popoldne oziroma pozno zvečer. Čez dan samo za zelo kratek čas, ker je zanj prevroče. Če se odpraviva na plažo, pa vedno poskrbim, da je zraven dovolj pitne vode in predvsem tudi naravna senca,« pravi Meira, ki je znana po tem, da se je vsa leta zavzemala tudi za zaščito živali in njihovih pravic, ter je na tem področju tudi veliko dosegla.

»V prostem času, še posebej poleti, ker mi ga čez leto po navadi zmanjka, uživam v kakšni dobri knjigi, s prijatelji ob morju ter se udeležujem pestrega poletnega programa v domačem Piranu in Portorožu. Čas pa se najde tudi za kak krajši izlet v Bohinj,« še dodaja.

Sky jo gleda tudi na televiziji. FOTO: Osebni arhiv