Le redko se pojavijo skupaj v javnosti. Tanja Žagar oboževalce s to potezo navdušila (VIDEO)

Pevka in avtorica Tanja Žagar in njen izbranec Miki Šarec sta našla ljubezen in srečo drug v drugem. Združila ju je glasba, plod njune ljubezenske pravljice pa sta otroka Karlo in Marina. Pevka s svojimi stališči vedno znova dokazuje, da so družinske vrednote ob zavidljivo uspešni in dolgi karieri tiste, ki jih vedno in povsod postavlja na prvo mesto.

Njeni koncerti so vedno zapolnjeni do zadnjega kotička. FOTO: Matic Javornik

Letošnje leto je za eno najbolj priljubljenih pevk pri nas nekaj resnično posebnega, saj praznuje osemnajst let samostojne glasbene poti. Tanja je kljub številnim družinskim obveznostim zvesta svojemu poklicu pevke in je letošnje poletje izdala novo pesem z naslovom C'est la vie, ki v prevodu pomeni Takšno je življenje in zanjo posnela tudi videospot.

Skupaj so izjemne

V tokratni oddaji V petek zvečer so na nacionalni televiziji gostili odlično Tanjo, ki je skupaj z Diamanti izvedla svojo zadnjo uspešnico. Na petkovem odru sta ji družbo delali svetlolasi plesalki, obe pa imata zelo znane starše, poroča veseljak.svet24.si .

Ena izmed njiju je bila Tia Vlahkovič, hči slovenskega glasbenika in člana skupine Victory Mikija Vlahkoviča. Druga pa hči drugega Mikija, Tanjinega parterja. Dina Šarac je namreč njegova mlajša hči iz prejšnjega razmerja. Posebnost nastopa je v tem, da se le redko pojavijo skupaj v javnosti, tokrat pa sta Tanja in Mikijeva hči naredili veliko izjemo kar na javni televiziji.

Preberite še: