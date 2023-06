Tanja Žagar: V sebi vidim svojo mamo (Suzy)

Življenje je lepo, če ga znamo živeti in ujeti male in drobne trenutke sreče, ki človeka navdihujejo. Tanjo Žagar življenje navdihuje ves čas, njena strast pa je ujeti bistvo življenja skozi besede in skladbe, s katerimi se dotika človeških src. »Nikoli nisem improvizirala in se preveč odmikala od svojega prepoznavnega imidža. Tokrat je bilo prvič.« »To je moj 34. videospot. Nikoli nisem ustvarila skladbe ali videospota le zaradi številke, želela sem si nekaj takšnega, kar še ni bilo stokrat videno. Skladba ima poletno tematiko, a se kljub temu nismo spravili k morju, kjer bi lovila sončni ...