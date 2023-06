Dolgo ju že nismo videli skupaj: Tanja Žagar z Mikijem popolnoma spremenjena (FOTO)

Pevka Tanja Žagar in njen izbranec Miki Šarec sta našla ljubezen in srečo drug v drugem. Združila ju je glasba, plod njune ljubezenske pravljice pa sta otroka Karlo in Marina. Tanja je kljub številnim družinskim obveznostim zvesta svojemu poklicu pevke in te dni je izdala novo pesem z naslovom C'est la vie, ki v prevodu pomeni Takšno je življenje.

Miki Šarac in Tanja Žagar. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Tokrat ne gre za balado, temveč za žurersko pesem, v videospotu pa Tanja večkrat spremeni svoj videz. Popolnoma spremenjena s kratkimi in svetlimi lasmi se je fotografirala tudi s partnerjem Mikijem, ta pa je njuno fotografijo objavil na instagramu. »Čas je za spremembo,« je zapisal.

Novo pesem Tanje Žagar lahko poslušate spodaj: