Lara po razhodu z Boštjanom Romihom takole uživala v tujini (VIDEO)

Pred tedni smo v reviji Suzy pisali, da se Boštjan in Lara Romih ločujeta. Priljubljeni voditelj je ločitev potrdil z besedami: »Drži, z Laro se ločujeva. Ohranjava dober odnos in medsebojno spoštovanje. Povezujejo naju trije čudoviti otroci in ogromno lepih spominov.«

Lara je, kot kaže, uteho v času ločitve našla v smučanju. Na svojem profilu na instagramu je namreč razkrila, da se je s prijateljicami odpravila smučat v tujino.

Kot je videti na posnetku, ki ga je delila svojim sledilcem, so uživale v pravi zimski idili. Lepega vremena ni manjkalo, prav tako dobre volje ne. Pri nas bi v smučarskih radostih zdaj že težko uživale, saj so temperature v zadnjih dneh že kar poletne. Na Krvavcu so tako pred nekaj dnevi že zaključili letošnjo smučarsko sezono, med zadnjimi, ki so naredili zavoje, pa je bil Jernej Kuntner.

Ni pa si samo Lara utrgala časa za prijetne stvari, ampak si ga je tudi Boštjan. Pred tedni so ga glasbeni prijatelji posneli v enem od glasbenih studiev, kjer je prijel v roke kitaro in nanjo zaigral. Boštjan je z glasbo povezan že od mladih nog. Pel je v akademskem pevskem zboru Toneta Tomšiča​ ter v narodnozabavnem ansamblu Toneta Rusa.

Boštjan in Lara sta se spoznala prav zahvaljujoč glasbi. Oba sta namreč pela v omenjenem zboru Toneta Tomšiča in si nato ustvarila družino.