Boštjan Romih se je takole sproščal (FOTO)

Pisali smo, da je prepoznani radijski in televizijski glas Boštjan Romih za revijo Suzy potrdil, da se s soprogo Laro po dvajsetih letih zakona ločujeta in da že nekaj časa živita ločeno. Uteho v tem težkem obdobju je, kot kaže, našel v glasbi, s katero je strastno povezan od otroških let. Te dni so ga namreč glasbeni prijatelji posneli s kitaro v rokah med preigravanjem v enem od glasbenih studiev.

Boštjan Romih s kitaro v rokah. FOTO: Zaslonski Posnetek

»Že v mladosti sem pel v šolskih zborih, v najstniških letih imel rock band, igral električno kitaro, imel dolge lase. Ko me je minilo, sem prodal kitaro, si ostrigel lase, si kupil glasbeni stolp in se vrgel v poslušanje klasične glasbe,« je nekoč dejal za Gorenjski glas.

Zdaj se je, kot kaže, vrnil v rock glasbo, prijel električno kitaro v roke in skupaj z glasbenimi prijatelji konec tedna preigraval v glasbenem studiu. S kapico s šiltom si je nadel tudi mladostniški videz in v brenkanju na strune nadvse užival.

Ali bo katera od pesmi ugledala luč sveta, bomo zagotovo izvedeli v kratkem. Ni pa skrivnost, da je ljubezen do glasbe, predvsem veselja do kitare, v njem prebudil njegov pokojni oče Franci, njegov starejši brat Matjaž Romih in njegova svakinja pa se tudi profesionalno ukvarjata z glasbo.

Romih je nekoč pel v zboru APZ Toneta Tomšiča, eno leto pa celo pri narodnozabavnem ansamblu Toneta Rusa. Z Laro sta se spoznala v študentskih časih, ko sta skupaj pela v pevskem zboru.