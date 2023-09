Lara Jankovič v novi vlogi: to bo naredila v svojem rojstnem kraju

Ponosna Ajdovka, ki je v domačem kraju večkrat nastopila kot gostja, se v mesto tokrat vrača kot organizatorka šestih abonmajskih večerov, s katerimi želi obuditi kakovostno kulturno dogajanje v Ajdovščini, dogodku pa se pridružujeta tudi odprtje razstave fotografa in slikarja Vena Pilona in 50. obletnica Pilonove galerije.

Ko je še delala v SNG Nova Gorica in kasneje kot svobodnjakinja, so v Ajdovščini precej gostovali, kasneje pa je opazovala, da se na tem področju v Ajdovščini ne dogaja nič kaj konkretnega oziroma premalo. Vedno je sanjala o tem, da bi tudi tam morali imeti kulturni dom, saj so prejšnjega porušili in tako je z idejo o kulturnem programu stopila do župana Tadeja Beočanina. »Pod njegovim županovanjem Ajdovščina dosega rast na vseh področjih, mesto se razvija, prijazno je mladim in pozdravljam njegovo dobro prakso. Hvaležna sem, da je prisluhnil mojim idejam, še več kot to, da mi jih bo s podporo občine tudi pomagal uresničiti,« je ponosna Ajdovka, ki bo domačinoma in širši okolici postregla s programom, ki ga je sestavila sama.

Energična igralka Lara Jankovič bo obudila kulturni program v svojem rojstnem kraju, Ajdovščini. FOTO: Miran Juršič

Nekako čutim, da je zdaj pravi čas, da nadaljujem družinsko tradicijo in tudi sama nekaj prispevam ljudem.

Začenja iz ničle

Na podlagi vseh svojih izkušenj iz gledališča začenja iz čiste ničle, sestavila je ustvarjalno ekipo, saj program zahteva precej organiziranega in tudi dolgotrajnega dela, tako da lahko sedaj z veseljem predstavi vseh šest gostov, ki se bodo zvrstili v prihodnjih mesecih. »Gledala sem na to, da bi bilo za vse okuse in generacije nekaj, tako da že v novembru začnemo pogovorni večer s patrom Karlom Gržanom, ki je pred kratkim izdal tudi knjigo, nadaljujemo decembra z Gojmirjem Lešnjakom - Gojcem in njegovim satiričnim kabaretom Moj život je rokenrol, v začetku februarja bo pogovorni večer s pesnikom Ferijem Lainščkom, marca gostujem s svojo glasbeno predstavo Pesem za Laro, kjer se mi bo pridružil kvartet, zadnja dva dogodka pa sta koncertna, in sicer Nuška Drašček ter Marko Hatlak v aprilu, zaključilo pa se bo konec maja s Prifarskimi muzikanti, ki imajo etno pridih,« je pojasnila.

Od otroštva zaljubljena v oder

Lari sta bila igralski in glasbeni talent položena v zibelko. Že njen oče je v času, ko je bil še v vojski, v Ajdovščini skrbel za kulturni program. »Lahko rečem, da je bil bolj kulturnik kot vojak in da sem se zato že kot majhna deklica zaljubila v oder. Imel je izjemen posluh in sva skupaj prepevala, dal mi je muzikalnost, po mami pa sem najbrž dobila talent za igranje, saj je bila amaterska igralka. Nekako čutim, da je zdaj pravi čas, da nadaljujem to družinsko tradicijo in tudi sama nekaj prispevam ljudem,« pripoveduje in dodaja, da če je že šla v svet in se izoblikovala kot umetnica, se ji zdi prav, da sedaj s svojim znanjem in izkušnjami mestu nekaj tudi vrne.