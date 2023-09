Lana hodi po očetovih stopinjah (FOTO)

Gre za sodoben trendovski coffee, wine & aperitivo bar, vodi pa ga mlad ljubljansko-briški par Lana (21) in Izak (25). Lanino družino sicer bolj poznamo po njenih bratih Larsu in Svenu, katerih imeni sta združeni v največji slovenski verigi hitre in kakovostne prehrane Lars & Sven burgers.

Lastnik in idejni vodja lokala Primož Novak. FOTO: MARTIN BILAS

Mojca Mavec je svetovljanka in nova ponudba ji je pisana na kožo. FOTO: MARTIN BILAS

Na otvoritvenem dogodku smo poklepetali s Primožem Novakom, lastnikom, idejnim vodjem in Laninim očetom, ki je navdušen nad tem, da bo hčerka nadaljevala njihovo tradicijo. »Z ženo Majo sva zelo ponosna na Lano in njenega partnerja Izaka. Izziv vodenja tako specifičnega lokala, kot je Lana's corner, sta sprva sprejela z nekoliko strahu in negotovosti. Tako je, po najinem mnenju, tudi pravilno. Zagotovila sva jima, da jima bova na začetku 100-odstotno stala ob strani. To ne pomeni zgolj finančno, ampak predvsem svetovanje in sodelovanje pri organizaciji delovnih procesov, nabavni politiki, zaposlovanju in kadrovskih zadevah, računovodskih in pravnih zadevah ter podobnih izzivih, kjer Lana in Izak še nista imela dovolj znanja in izkušenj.« Kot družina so v zadnjih 15 letih prepotovali domala ves svet, spoznali različne kulture, navade in ne nazadnje med potovanji dobili marsikatero poslovno idejo ali navdih, a nimajo se za tipično gostinsko družino. Kot nam Primož razloži: »Nihče v družini ni šolan gostinec. Z ženo sva oba diplomirana organizatorja dela. To jemljemo kot prednost, saj znamo na tak način pogledati v posel tudi zunaj neke klasične perspektive in uveljavljenih okvirov. Z Majo imava veliko izkušenj in znanja iz vodenja organizacij in ravnanja s človeškimi viri ter dobro poznavanje ekonomije in financ, kar bi moralo biti osnova za kateri koli posel. Brez urejenega knjigovodstva, zalog, bilanc, pogodb in drugih zadev je kateri koli posel danes že na začetku obsojen na propad. Prav ta del je po moji oceni rak rana slovenskih gostinskih podjetij.«

Nabrala sta si izkušenj

Vsekakor ima Lana dobre temelje za uspeh, saj je prvi del študija opravila v ZDA, zdaj ga nadaljuje v Sloveniji. »Za svoja leta je neverjetno organizirana, odgovorna in zanesljiva oseba z veliko človeške empatije in razumevanja za posel. Izak k vsemu doda še potrebno mero briške gostoljubnosti in osebnega perfekcionizma. Oba skupaj sta pri svojem delu tudi izjemno motivirana. Prav slednje se nama zdi ključnega pomena,« nam pove Primož. Koncept za Lana's corner je nastal na podlagi osebnih izkušenj iz obiskovanja podobnih lokalov med njihovimi popotovanji.

Med znanimi gosti otvoritvene zabave je bila tudi Hajdi Korošec Jazbinšek z možem Urbanom. FOTO: MARTIN BILAS

V ponudbi sta uživali tudi igralka Gorka Berden in njena sestra, restavratorka Čila. FOTO: MARTIN BILAS

»Lani in Izaku sva predstavila priložnost, da odpremo lokal na tej izvrstni lokaciji v strogem centru Ljubljane. Takšna priložnost se ti ne ponudi vsak dan. Z ženo že vodiva podjetja, v katerih skupaj zaposlujemo 40, 45 ljudi, in prevzem dodatnega posla in odgovornosti za naju ni prišel v poštev. Še posebno v teh časih, ki so za gostinstvo zelo nepredvidljivi, predvsem zaradi pomanjkanja kakovostnega in zvestega kadra. Lana in Izak sta takrat že imela izkušnje z delom v gostinstvu. Izak je delal v eni izmed boljših restavracij v Brdih, Lana pa je kot dijakinja in pozneje kot študentka pomagala v proizvodnji in pisarni naše fast food verige restavracij Lars & Sven burgers. Nad idejo sta bila navdušena, a hkrati prestrašena. Iz izkušenj sva jima povedala, da bo v življenju zagotovo prej ali slej prišel tak trenutek odločitve. Povsem bi ju razumela tudi v primeru, če se za izziv ne bi odločila in bi raje izbrala klasično brezskrbno študentsko življenje. A sta izbrala težjo pot,« še pove oče Primož. Vsekakor delo in vodenje tako specifičnega gostinskega lokala, ki zaradi širokega spektra ponudbe potrebuje popolno predanost, nenehno šolanje in izpopolnjevanje ter predvsem zelo osebni pristop do gosta, nista enostavna, a že na odprtju se je pokazalo, da bosta Lana in Izak vsemu kos. Med gosti, ki so se zabavali pozno v noč, je bila kopica znanih imen iz sveta slovenske zabavne industrije, medijev in politike.