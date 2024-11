Lado presenečen, da so še živi! Gledalci: Predobri ste za slovenski oder

Za nami je novih pet polfinalnih nastopov šovu Slovenija ima talent. Slišali smo dve pevki, se zabavali ob glasbenem nastopu energičnih bratov, spremljali akrobacije in zabijanje v temi ter se navduševali ob spretnostih ob zračnem drogu. Usoda nastopajočih je bila znova v rokah gledalcev in žirantov, ki so odločili, da v finale pošljejo Kiro Štruc-Jurički in Laro Crnjac.

Nastopili so tudi Dunking Devils, talentirana akrobatska skupina, podmladek ekipe, ki je nastopila v prvi sezoni Slovenija ima talent. Presenetili so z nastopom v temi, ko so opremljeni z lučkami še naprej skakali in zabijali na koš, nato pa na oder povabili še Andreja in poskrbeli še za spektakularen zaključek. Navdušeno občinstvo jih je nagradilo z neskončnim aplavzom. »Vi ste še živi? Tamali, hvala, da ste prafotre pripeljali,« se je žirant Lado Bizovičar pošalil na račun tega, da so člani prvotne ekipe, ki je na odru Talentov stala pred 14 leti v prvi sezoni Slovenija ima talent, nastopili tudi nocoj.