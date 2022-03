Ksenija razkrila, koliko je zaslužila v Baru in kaj se je med rjuhami dogajalo z Ivanom

Ksenija Kranjec je bila pred dnevi izključena iz srbskega Bara. Potem ko je prišlo do novega incidenta med njo in Ivanom, s katerim sta si delila tudi posteljo, so ji ustvarjalci šova pokazali vrata. V Slovenijo se je že vrnila, znova pa je aktivna tudi na spletnih omrežjih.

Ksenijo smo povprašali tudi o ozadju vročih prizorov pred kamerami, saj so bili mnogi prepričani, da sta šla z Ivanom v postelji do konca. A kot pravi, se to ni zgodilo. »Jaz in Ivan nisva bila intimna. Je bilo stiskanja, ampak sem mu v takoj rekla, da tokrat pred kamerami ne želim odnosa, in je to spoštoval.« Pravi, da je niti ni silil v to, tako pa je ostalo do samega konca.

Lahko bi imela že hišo z bazenom

Ksenija je spregovorila tudi o zaslužkih v šovu. »Kar se pa honorarja tiče – zaslužila sem skoraj nagrado.« Ob tem poudarja, da se njej vedno splača udeležba v šovih. Ksenija pravi, da ravno zato nikdar ne meri na zmago, ker je lahko honorar celo višji od glavne nagrade. Ta bo v Baru znašala 30.000 evrov. »Tako da sem srečna, ker sem res dobro plačana in lahko od tega dobro živim, le da sem šele zdaj dojela, da bi lahko z vsemi temi plačili iz šova imela že lepo hišo z bazenom.«

Ksenija je te dni namignila, da se vrača nazaj v 'pekel'. Ali je s tem mislila Bar, nam še ni mogla razkriti, menimo pa, da bomo to izvedeli že v kratkem.