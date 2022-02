Šok: Ksenijo Kranjec so odpustili

Slovenka Ksenija Kranjec, ki smo jo v Sloveniji gledali v Big Brotherju in Kmetiji, je kar nekaj časa vztrajala v srbskem resničnostnem šovu Bar, kjer se je potegovala za glavno nagrado. Tam je spoznala Ivana, ki se je do njenega vstopa izkazal kot pravi zapeljivec. S Slovenko sta se zbližala in delila tudi posteljo. A njune srbsko-slovenske romance je zdaj konec.

Po nedavnem besednem obračunu v šovu, v katerem ni manjkalo kletvic, lomile so se tudi postelje, uničilo pa še marsikaj drugega, so v šovu Slovenki pokazali vrata. Ni ji preostalo drugega, kot da pobere šila in kopita ter zapusti bar. A ne brez honorarja. Kmalu po tem, ko je spet dihala svež zrak, smo si dopisovali z njo. Zaupala nam je sočnosti iz njunega odnosa, katerega moškega iz šova ne bi želela niti sovražnici in tudi o honorarju ter sankcijah zaradi zadnjega razdejanja.

