Ksenijo Kranjec nam je razkrila, česa v šovu niso pokazali

V ljubezni in vojni je vse dovoljeno, pravijo. In med tekmovalcema srbskega resničnostnega šova Bar, Slovenko Ksenijo Kranjec in sotekmovalcem Ivanom Neškovićem, se je iskrilo. Od ljubezni pa tudi od obračunov, zaradi katerih so gledalci onemeli. Njun viharni odnos so spremljali sočne kletvice in izpadi, zaradi katerih je na srečo pogosto trpel le inventar. Rušile so se postelje, razbijali kozarci, uničevale stvari ...

Z Ivanom sta imela burno razmerje. FOTO: ZASLONSKI POSNETEK, KURIR.RS

Če so ustvarjalci nekaj časa to še tolerirali, so vročekrvni slovensko-srbski parček zdaj dokončno razbili. Ivana, ki je v šovu prepogibal košutke kot za šalo in skrbel za zanimivo dogajanje, so v Baru obdržali, Ksenijo pa odpustili. Lepo je biti zunaj, nam je povedala potem, ko so ji pokazali vrata, in dodala, da se počuti odlično. Le nekoliko utrujena je od vsega dogajanja. Ko pogleda nazaj, pravi, da so jo tekmovalci dobro sprejeli, zdi se, da tudi publika, saj jo je kar trikrat rešila z vročega stola. Pa čeprav si je vsak teden želela iz šova, a usoda je vse do nedavne odločitve hotela drugače. »Dala sem prostor nekomu drugemu, da zmaga, čeprav sem bila za mnoge favorit. Dolgo sem zdržala in ponosna sem nase in na vse, kar sem pokazala (smeh). Bila sem iskrena,« je povedala. Ni skrivnost, da ni bil le Ivan tisti, ki je doživljal živčne izpade. Tudi Ksenija jih je med njuno romanco pred kamerami doživela nekaj.

Jan Klobasa in Ksenija sta se skupaj podala v šov, a se je on hitro poslovil od tekmovanja. FOTO: INSTAGRAM

O zadnjem je za nas povedala: »Ne bi se tako obnašala, če ne bi z njegove strani imela še dodatnega pritiska zaradi ljubosumja in posesivnosti. On je iz muhe naredil slona.« Opozorila je, da so v šovu prikazali le njo, ko je razdejala sobo, njega pa ne. Pa ne samo to. »Tisti dan, ko sem razdejala sobo, me je vrgel v nočno omarico,« je razkrila. Vlekel jo je za lase in udaril v trebuh. »In zato sem naredila, kar sem. Nikoli ne bi naredila tega, če ne bi bilo fizičnega kontakta. Tudi novinarko in varnostnike je napadel v trenutku najinega spora,« je dodala. Kljub vsem izpadom in sporom, ki jih ni bilo malo, sta bila v šovu z Ivanom nenehno skupaj. Kaj ženske vidijo na moškem, kot je on, nas je še zanimalo. »Meni je ustrezal na začetku, ko sva bila prijatelja. Potem so se razvila neka čustva,« razkriva Ksenija in dodaja, da je Ivan odličen prijatelj, za partnerja pa ga ne bi privoščila niti sovražnici. Razbijaštvo je Slovenko na koncu stalo boj za veliko nagrado, denarno pa niti centa: »Plačali mi bodo, kot je bilo dogovorjeno – zaslužila sem pošteno in veliko. V vseh resničnostnih šovih imam dve pogodbi in dvojne dnevnice.«

Sem bila iskrena in poštena, vendar moraš včasih zakuhati nekaj proti svoji volji, da je zanimivo.

Je bilo potem obnašanje v Baru le igra, šov za gledalce? »Vse je to igra (smeh). A sem bila iskrena in poštena, včasih pa je treba kaj zakuhati proti svoji volji, da je zanimivo,« je razkrila. Je tudi plačilo odvisno od tega, kaj zakuhaš? Tudi to, pravi, medtem ko je višino honorarja raje zadržala zase. Ob tem razkritju nismo mogli mimo vprašanja, ali ustvarjalci tudi za seks pred kamerami tekmovalcem ponujajo dodaten honorar: »Od mene tega niso dobili in ponosna sem na to.« Zdaj, ko je končno zunaj, stran od vseh kamer, jo najprej čaka počitek, razmišlja pa že o novem izzivu – izbiri destinacije za dopust.