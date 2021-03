Ksenija Benedetti obležala: vročina, slabost, mrzlica ...

Potovanje čez slovensko mejo Ksenija in Boris načrtujeta šele poleti. FOTO: Facebook

Stranki učinki po cepivu AstraZeneca

Najpogosteje poročani neželeni učinki so bili občutljivost na mestu injiciranja (63,7 %), bolečina namestu injiciranja (54,2 %), glavobol (52,6 %), utrujenost (53,1%), mialgija (44,0 %), splošno slabopočutje (44,2 %), pireksija (vključuje vročičnost (33,6 %) in zvišano telesno temperaturo > 38°C(7,9 %)), mrzlica (31,9 %), artralgija (26,4 %) in navzea (21,9 %).



Svetovna zdravstvena organizacija zagotavlja, da med cepivom in povečanim tveganjem za razvoj krvnih strdkov ni povezave. Tudi Evropska agencija za zdravila (Ema), ki izvaja pregled posameznih pojavov krvnih strdkov, pravi, da koristi cepiva še naprej pretehtajo tveganja.

Strokovnjakinja za poslovno komuniciranje in protokol in kolumnistkaje pred dnevi doživela neprijetno reakcijo na trenutno najbolj zloglasno cepivo AstraZeneca. »12 urah po cepljenju sem dobila visoko vročino in tresavico, bilo mi je zelo slabo,« nam je zaupala Benedettijeva. Ob tem ji je zagodel še glavobol, bolečine v mišicah in nespečnost, a vseeno jo je bolje odnesla kot mnogi, ki so v zadnjih mesecih preboleli covid-19.Po približno desetih urah so učinki začenjali izzvenevati in danes je, kot pravi, popolnoma v redu.Zdaj naj bi bila pred covidom zaščitena 70-odstotkov in kljub izredno slabemu počutju ji nikakor ni žal, da se je cepila. »Sama sem hvaležna, da sem se lahko cepila in sem se kljub pomislekom nekaterih odzvala na poziv na cepljenje«. O tem, da to cepivo povzroča v primerjavi z drugimi, ki jih imamo v Sloveniji, več nezaželenih učinkov, je vedela in bila nanje deloma pripravljena. »Podobno reakcijo je imelo veliko cepljenih z AstraZeneco in zdaj razumem vse tiste, ki naslednji dan niso mogli v službo,« pravi, saj tudi sami ni mogla vstati iz postelje.Čaka jo še drugi odmerek cepiva, a ta naj po podatkih Nijz ne bi povzročal stranskih učinkov oziroma so te blažji in manj pogosti, vseeno pa Benedettijeva meni, da bi lahko vlada poskrbela za cepiva z manj prijetnimi reakcijami, saj si ne predstavlja, da bi morala štirikrat na leto iti skozi podobne bolečine, ki so sicer po 10 urah izzveneli. »Nisem strokovnjak na tem področju, zato ne bi želela soditi, a kolikor sem po mnogih prebranih člankih in odzivih cepljenih razumela, je pri cepivih Pfizer in Moderna manj reakcij. Vem pa, da se cena bistveno razlikuje in da je sedaj predvsem pomembno to, katero cepivo je dosegljivo,« je povedala za naš portal.Po tem, ko so po cepljenju za AstroZeneco zboleli nekateri učitelji, nekatere države previdnostno začasno ustavile cepljenje zaradi domnevnih krvnih strdkov po cepljenju, pa na družbenih omrežjih lahko beremo, da so nekateri Slovenci po cepljenju s tem cepivom imeli minimalne reakcije ali skoraj nobenih, medtem ko drugi, tako kot Benedettijeva poročajo, da so »pokasirali« stranske učinke.»Drugi dan po cepljenju še nisem v redu. Nimam pa več vročine in ne bruha več. Ni mi žal, da sem se cepila. Ni pa bilo brez posledic. Moj partner pa nima nikakršnih posledic,« je zapisala. Tudije po cepljenju obležal z glavobolom in vročino, medtem ko se je Mišo bolela le roka na mestu vboda, drugi dan pa je za minuto čudila mravljince v dlaneh. Slabše se je godilo tudi psihologu, ki je takole zapisal: »En dan res zoprnega glavobola, vročine, mrazenja in tresenja po cepljenju. Obležal pred filmom z imdb 2,8 brez volje in moči za dvig daljinca, da bi ugasnil TV. Če potegnem pod črto, sem jo odnesel precej bolje od prijateljev in sosedov, ki so v zadnjih mesecih preboleli Covid.«Strokovnjaki se strinjajo, da je korist od cepljenja je bistveno večja, kot je nevarnost resnih nezaželenih učinkov, zato priporočajo, da se ljudje vendarle cepijo. Drži pa, da imajo različna cepiva različne stranke učinke.Benedettijev soprog igralecin njena mam prejela cepivo Pfizer, oba odmerka, in nista imela popolnoma nobenih stranskih učinkov.Kljub temu, da sta zakonca Cavazza cepljena o tem, da bi šla čez slovensko mejo na počitnice, še ne razmišljata. »Jaz imam veliko dela s predavanji (virtualnimi) in pisanjem moje nove knjige, Boris pa ima vaje z igralcemza novo gledališko monodramo (režija) in maja nadaljuje s snemanjem Vincijevega filma Dedek gre na jug. Moje cepivo bo začelo delovati šele po treh tednih, Borisovo pa čez 7 dni, tako da bodo najina potovanja počakala na poletje«.