Korona jih ni zaustavila

septembra bo veliki finale.

Željne novega znanja

Finalistke miss Slovenije 2020

Patricija Rajkovič, Nina Mikunovič, Maja Čargo, Gaja Utenkar, Anela Bečiragić, Neža Simčič, Patricija Zorko, Klavdija Čakš, Vladlena Salayeva, Dea Sofia Irmančnik, Anja Brunskole, Marcela Koželj, Klavdija Kastelic, Tanja Janko, Neja Križanec, Melanie Žličar, Maja Čolič, Estera Bešter, Pia Dolar in Lina Jenšac.

Bliža se veliki finale

Morda v nekoliko drugačni obliki, a veliki finale izbora za miss Slovenije v Hrastniku vsekakor bo, pritrjuje lastnica licence tekmovanja»Tekmovanje bomo prilagodili varnostnim ukrepom, lokacija pa ostaja ista. Verjetno bomo namesto v notranjih prostorih, kot je bilo načrtovano sprva, na prostem,« nam je zaupala. Tudi večina aktivnosti, ki so jih z letošnjimi 21 finalistkami nameravale izvesti v Hrastniku, bo izvedenih po načrtu, če bo le šlo. Skoraj zagotovo bodo dekleta odšla na načrtovani orientacijski pohod po idilični naravi v okolici Hrastnika ter pripravile zdaj že tradicionalni piknik, na katerem se vsaka tekmovalka predstavi s svojo sladico. Upajo, da jim bo uspelo izpeljati vse začrtane projekte z dobrodelno noto, med njimi sodelovanje v študentski delovni brigadi v Hrastniku, kjer bodo študentom prostovoljcem pomagale prenavljati dele mesta. Tudi to so točke, ki štejejo! Miss Slovenije namreč že dlje ni več zgolj lepotno tekmovanje, temveč projekt, ki poskuša mladim dekletom dati dober zalet za prihodnost. Med drugim s predavanji in izobraževanjem, za katera menijo, da jim bodo koristila na različnih področjih življenja.Večina finalistk je nad izobraževanjem na splošno navdušena, marsikatera pa med njimi najde takšno, ki ji je še posebno blizu.V spomin se mi je najbolj vtisnilo izobraževanje o metalurgiji na Slovenskem v Narodnem muzeju Slovenije. Dekleta smo si ogledale razstavo Ko zapoje kovina, in ker od nekdaj zelo rada obiskujem muzeje ter me zanimajo slovenske kamnine, rude in njihova uporaba v gospodarske namene, se mi zdi super, da je tudi kaj na to tematiko v sklopu projekta,«nam je zaupala finalistka. Poleg metalurgije so imela dekleta izobraževanje o ekologiji in podjetništvu pa tudi o negi in zdravem življenju.»Všeč mi je, da je projekt Miss Slovenije širše usmerjen in ne pokriva zgolj področja mode in lepote. Izobrazba se mi zdi zelo pomembna,« meni maturantka bežigrajske gimnazije in bodoča študentka pravne fakultete»Menim, da ni pomembna samo lepota, ampak tudi izobrazba in notranje zdravje. Punce se na izobraževanjih srečujemo z različnimi temam, ki so nekaterim bolj znane, drugim pa manj. Posvečamo se svojemu zdravju, se izobražujemo o slovenskih poklicih in pomenu teh, podpiramo slovenska podjetja in urimo svoje komunikacijske vrline,« razmišlja. Dekleta se zdaj izobražujejo na poslovnem področju in s pomočjo mentorjev razvijajo svoje poslovne ideje.»Vsako leto je boljše! Letos se res trudijo, vidi se, da si resnično želijo možnosti in priložnosti,« so s svojo inovativnostjo navdušile organizatorko.Čeprav se organizatorji trudijo, da prav vsako dekle nekaj pridobi s sodelovanjem pri projektu, je vrhunec kljub vsemu krona miss Slovenije. Katera si jo bo posadila na glavo, bomo izvedeli 26. septembra. Zmagovalka, ki bo tako uradno postala najlepša Slovenka 2020, bo odpotovala na svetovni lepotni izbor na Tajsko.