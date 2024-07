Slovenski pevec končal na urgenci! Izvedeli smo, kaj se je zgodilo

Štajerski slavček Damjan Murko ima za seboj težak vikend. Kot smo izvedeli, je moral v soboto zaradi oteženega dihanja obiskati mariborski UKC. Kot nam je zaupal, se je to zgodilo po petem nastopu – ob koncih tedna jih ima, kot pravi, včasih tudi po devet.

Damjan Murko. FOTO: Osebni arhiv

Odhaja na dopust

Murko je poudaril, da so se zaposleni na UKC Maribor do njega vedli izjemno profesionalno in korektno, in se jim zato zahvaljuje. »Po posvetu in pregledu pri zdravniku bom upošteval njegovo mnenje in omejil nastope, saj je zdravje na prvem mestu,« še pravi pevec.

Mariborčan si bo, kot pravi, zdaj vzel čas zase in čez dva tedna odpotoval na dopust. Najprej bo obiskal London, potem pa še Rim in Bologno. Poletje bo tako preživel bolj mirno, a nastopom se ne bo odpovedal.

Pevec pravi, da so mu nekateri očitali, da je UKC obiskal zaradi nove pesmi Hočem zdravnika, ki bo kmalu ugledala luč sveta, a takšne obtožbe odločno zanika.