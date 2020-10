Konec je: RTV ukinja priljubljeno oddajo, voditelja vsak svojo pot

TVSPORED-SERVICE Priljubljeni parček se poslavlja. FOTO: Tvspored-service Tvspored-service

Že sedem let je oddaja Slovenski pozdrav vsak petek razveseljevala ljubitelje narodnozabavne glasbe in v njej so se zvrstila tako rekoč vsa imena slovenske zabavne glasbe. Zdaj pa je odjeknila novica, da je oddaja dočakala svoj konec in da se bo zadnja špica odvrtela letos decembra.Priljubljena voditeljaintako odhajata vsak svojo pot, kar je potrdil tudi Blaž. Za spletni portal Veseljak.si je povedal, da je čas za nove izzive in da je v teh sedmih letih neizmerno užival.​Kot je še razkril, je začutil da je čas za zaključek te zgodbe in čas za nove projekte. Izredno je pohvalil tudi svojo svetlolaso sovoditeljico, ki jo je označil za zelo talentirano. Zdaj se umika iz voditeljskih vod in prepušča mesto ostalim nadarjenim umetnikom. Novico so komentirali tudi številni oboževalci, ki so že zdaj žalostni, saj jim je oddaja lepšala petkove večere.No, dobra novica je, da bodo vsaj še do konca leta lahko uživali v slovenskih vižah in izvajalcih.