Kmetica Romana doživela razsvetljenje: Zgleda, da sem bila samo del taktike (FOTO)

V šovu Kmetija se bliža finalni teden. Čas je spet za nova zavezništva in povezovanja. Tako tekmovalci skušajo ugotoviti, komu lahko zaupajo in komu ne. Medtem je Karin postala nova glava družine, Nina in Polona pa sta zakopali bojno sekiro in sodelujeta.

Se bo Tilen držal dogovora?

Karin je Ginu in Tilnu skupaj s Tjašo namignila, da je čas, da se v dvoboj poda eden od njiju. Karin namreč želi, da bi tokrat bila zmagovalka šova ženska in želi izločiti moške.

Bo Tilen držal besedo in postal dvobojevalec? FOTO: Voyo

Tilen in Gino sta sklenila to določiti z igro kamen, škarje, papir in izgubil je TIlen. Tilen pa je ob tem dejal: »Ni stoodstotno, da bom dvobojevalec. Itak, da ne bom poslušal druge glave.«

Usodno razsvetljenje

Romana in Franc sta ugotovila, da je Tjaša pri večini izgubila zaupanje, saj so ji mnogi zamerili njeno taktiko in obnašanje oziroma odnos z Ginom. Vendar pa tudi Romana meni, da je zdaj prišel čas, da prične gledati nase in od zdaj naprej ne bo več poskušala ugajati drugim. »Zgleda, da sem bila res samo del taktike oziroma da so imeli en kamenček več pri glasovanju,« je dejala.

