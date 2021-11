Ups, Tjašo presenetil fant: »Sreča je bila, da se nista z Ginom držala za roke« (FOTO)

Drama na posestvu se nadaljuje. Potem ko je Tjaša premagala Majdo v areni, je doživela šok. Obiskala sta jo sestra Sara in fant Emil.

Kakšen je njun odnos glede na to, da si je zelo blizu z Ginom? Tjaša je takole razložila:»Jaz sem fantu povedala, da cela zadeva kot tu je, v bistvu, da rabiš nekoga met, ki ti stoji ob strani in s kom furaš celo zadevo že od samega začetka … in da, Gino je ful močan, recimo …. In v bistvu meni ful pomaga … moj fant to ve in to razume,«.

A vseeno je bilo ob obisku njenega fanta zelo napeto. Tjašine besede, da je vse v redu so demantirali ostali tekmovalci.

Emil in Tjaša. FOTO: Voyo

»Tjaša je vesela, ampak, ji je pa tudi malo neprijetno, se mi zdi. Predvidevam, da ni pričakovala, da tudi, če domači pridejo, da bo pač prišel njen fant,« je povedala Polona.

»Sreča je bila za Tjašo, da se nista z Ginom držala za roke, ker jo je v hiši čakal njen fant,« pa je komentiral Franc in dodal, da se je Gino od skupine med obiskom umikal in da ni želel nič povedati.