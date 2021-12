Kmetica Nina obležala: Še vedno imam težave z dihanjem (FOTO)

Epidemiološka situacija v državi se počasi umirja, še vedno pa koronavirus kroži med nami. Za covidom 19 je zbolela tudi Štajerka Nina Radi, ki jo spremljamo v šovu Kmetija. Po več dneh se je oglasila na instagramu in sporočila, da jo je bolezen položila v posteljo.

»Da se vam malo javim. Nisem se uspela, ker sem obležala zaradi korone. Še vedno imam težave z dihanjem. Verjamem pa, da bo boljše. Upam, da vi uživate in da ste zdravi,« je dejala.

Nina Radi. FOTO: Instagram

Kot nam je Nina pred dobrim tednom dni povedala na Bledu, kjer so se zbrali številni slovenski vplivneži in resničnostni zvezdniki, je bila Kmetija psihično veliko napornejša, kot je pričakovala. Zdaj ko dogajanje spremlja po televiziji, ne more verjeti, »da so nekatere osebe tako zahrbtne«. Kaj vse nam je še povedala, preberite na tej povezavi.