Nina ji ni oprostila niti po koncu Kmetije: Nisem mogla verjeti, da so nekateri tako zahrbtni (FOTO)

Svetlolasa Štajerka Nina Radi je srečo v ljubezni poizkusila v šovu Sanjski moški, a je tam ni našla. Zgodilo pa se je, ko je najmanj pričakovala, in sicer v šovu Kmetija. Tam je spoznala Ambroža, s katerim sta se zaljubila, svoje razmerje pa več kot uspešno nadaljujeta tudi po koncu snemanja. Odločila sta se tudi za velik korak, saj si že urejata skupni domek.

Nina Radi. FOTO: Slovenske novice

Kot nam je Nina povedala na dogodku na Bledu, kjer so se zbrali številni slovenski vplivneži in resničnostni zvezdniki, je bila Kmetija veliko bolj psihično naporna, kot je sprva pričakovala. Zdaj, ko dogajanje spremlja po televiziji, ne more verjeti, »da so nekatere osebe tako zahrbtne«. Kot pravi, zše vedno nista v dobrih odnosih, presenetili pa so jo tudiin. »Ampak, hvala bogu, smo ljudje takšni, da si lahko izberemo, s kom se bomo družili.«

Nina z nasmeškom pove, da jo doma čaka Ambrož, s katerim si urejata hišo. »Zdaj delava eno novo plato, dvigujeva streho, potem pa pridejo okna in notranja zaključna dela,« pravi Mariborčanka in dodaja, da se bosta verjetno vselila že maja.