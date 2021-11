Kmeta Nina in Ambrož sporočila veselo novico (FOTO)

Štajerca Nina Radi in Ambrož Vahen Kralj sta se zaljubila v resničnostnem šovu Kmetija, kamor je Nina vstopila le kratek čas po tistem, ko se je končal resničnostni šov Sanjski moški, v katerem je kaj hitro dojela, da ljubezni svojega življenja ne bo našla.

Pridno sta se lotila dela.

Našla pa jo je tam, kjer je najmanj pričakovala – na posestvu resničnostnega šova, kjer se redko rojevajo ljubezni, je pa zato toliko več prepirov in mrkih pogledov. Njuna ljubezen je vzklila pred kamerami, razplamtela pa se je, ko sta prišla domov. Hitro sta dojela, da sta ustvarjena drug za drugega, in še hitreje sta sprejela odločitev, da si želita ustvariti skupni dom.

»Zvenelo bo smešno in nenavadno, toda ker sva zdaj oba medijsko izpostavljena, mi je veliko lažje. Drug drugemu ves čas stojiva ob strani, saj je še veliko takšnih, ki naju ne podpirajo in nama ne privoščijo ljubezni,« nam je zaupala Nina, ki pa se na zlobne jezike ne ozira, temveč se veseli prihodnosti z Ambrožem, ki je pošteno zavihal rokave in prenavlja hiško, pravzaprav vikend, ki ga imajo v lasti Ambroževi starši. Zadnjih sedem let tam niso ničesar spreminjali, zato sta se mlada zaljubljenca odločila vzeti stvari v svoje roke.

Še veliko je takšnih, ki naju ne podpirajo in nama ne privoščijo ljubezni.

»Upava, da bo najin skupni dom hitro končan, da bova lahko čim prej skupaj,« je še povedala simpatična svetlolaska, ki je na instagramu delila nekaj utrinkov iz hišice v prenovi.