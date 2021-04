Klepetava Ajda upihnila trideset svečk

Izkazala se je kot igralka v videospotu radijske kolegice Janje Ulaga. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

Pred dnevi je praznovala okrogli, 30. rojstni dan Zasavka, ki je svoje navihano otroštvo preživela v rodnih Izlakah. Na domači kraj je zelo navezana, prav tako na svoje domače. Kljub temu je vesela, da ji je v Ljubljano sledil tudi njen mlajši brat, ki se je posvetil študiju medicine.Ta sicer Ajde nikoli ni pretirano zanimala, zato je še toliko bolj ponosna na brata, ki si želi opravljati najbolj plemenit, a hkrati naporen poklic. A nekaj skupnega vendarle imata. Ajda bi lahko namreč bila in tudi je dohtar'ca. No, jezična dohtar'ca, če smo natančnejši. Njeni klepetavost in zgovornost, bodisi pred radijskim mikrofonom ali televizijskimi kamerami, sta namreč že tako prepoznavni, da na ta račun padajo tudi šale. Kot na primer, da je verjetno prej govorila kot hodila. Trenutno je še vedno študentka na FDV, kjer si je nekaj obveznosti še prihranila, da se ne bi prehitro poslovila od mladosti in pregovorne študentske brezskrbnosti.Kadar ni pred mikrofonom radia Veseljak ali Aktual ter pred kamerami Planet TV, rada potuje. Razen zadnje leto, ko jo je korona prisilila, da je več doma. A takoj, ko bo mogoče, se bo zagotovo spet odpravila na kakšno daljše potovanje, saj o tem nenehno premišljuje. Ne nazadnje si človek s potovanji širi obzorja, življenje pa dobi smisel. V teh čudnih časih, ko tudi praznovati ni mogoče, kot bi si vsak želel, so Ajdi zaželeli vse najboljše tako njeni najbližji kot tudi radijski kolegi, vsi drugi bodo pa počakali na bolj prijazne čase, ko se bo morda dalo poveseliti na kakšnem pikniku. Ajdi Mlakar seveda želimo vse najboljše tudi mi.