Kdo z RTV Slovenija ne govori resnice: Miša Molk pravi eno, Valentin Areh drugo

Danes dopoldne smo povzeli zapis Miše Molk, prepoznavnega obraza z RTV Slovenija, ki je javno potarnala o dogajanju na RTV Slovenija, med drugim je dejala, da so ji oddajo ukinili in ji tega ni nihče povedal, nihče pa da ji ni niti argumentiral ukinitve oddaje. Poleg tega, da se ni imela niti možnosti posloviti od gledalcev.

Za odziv smo zaprosili tudi RTV Slovenija. Valentin Areh, direktor TV Slovenija, je odvrnil: »Žalosti nas, da ugledna televizijska osebnost daje v javnosti povsem neresnične izjave.« V odgovoru je izpostavil slabo gledanost oddaje (letno jih je bilo deset), Areh pravi, da je bila padajoča. Pri tem je RTV stala 40.000 evrov, zato se je vodstvo odločilo ukrepati: »Ocenilo je, da enkrat mesečna oddaja ni dovolj. Zato je v. d. direktorja TV Slovenija naročil takratni urednici Informativnega programa, naj Miša Molk pripravi vsak teden takšno oddajo, z namenom, da ob stalni, enkrat tedenski oddaji poizkušamo dvigniti gledanost.« Takšno oddajo so bili pripravljeni uvrstiti v Programsko-produkcijski načrt za leto 2022, vendar je Molkova, tako Areh, na pogovoru vztrajala, da bi bila z oddajo, ki bi bila na sporedu vsak teden, preveč obremenjena. »Razloženo ji je bilo, da drugi novinarji za eno takšno oddajo potrebujejo 3 delovne dni na teden, kar pomeni, da ni več sprejemljivo, da Miša Molk opravi zgolj eno samo oddajo, za katero drugi potrebujejo 3 delovne dni. Molkova je odgovorila, da bo o ponudbi premislila.«

Konec oktobra lani je Molkova oddajo, ki bi bila na sporedu vsak teden, zavrnila, izrazila pa je tudi željo, tako Areh, da ostane po starem. Pripravljeni so bili na kompromis, da bi oddajo imela na 14 dni, a je tudi to zavrnila. Oddajo so zato ukinili, pravi Areh in dodaja: »V okviru Informativnega programa ji bodo ponudili vse možnosti za nadaljnjo delo, da se izkoristijo njene bogate izkušnje in znanje. Z njo se je sestala tudi sedanja odgovorna urednica Informativnega programa Jadranka Rebernik in ji ponudila delo za nov, večerni informativni blok na TV SLO 2, ki bo vseboval novice iz sveta popularne kulture. Miša Molk se na ponudbo še vedno ni odzvala.«