Sredi noči se je oglasila Miša Molk: Niti posloviti se nisem mogla

V zadnjih tednih spremljamo številne spremembe na Televiziji Slovenija. Kot smo poročali, so pristojni v predvolilnem času s sporeda umaknili Tarčo, Studio City in Tednik, s februarjem pa so ukinili tudi oddajo ene najbolj prepoznavnih televizijk.

Miša Molk je pred časom na facebooku sporočila, da se poslavlja od svoje oddaje. Zdaj se je oglasila sredi noči in sporočila, da je zadeva še kako resna.

Molkova: Nihče me ni povabil na pogovor

»Ne gre zame, za vse nas gre! Tudi za druge oddaje in avtorje-ice. Zato tudi nisem izpostavljala dejstva, da so mi oddajo ukinili že pred mesecem in pol, da me ni nihče povabil na pogovor in to povedal, da nihče ni argumentiral ukinitve oddaje …« sporoča Molkova in dodaja, da ni imela možnosti niti, da bi se poslovila od svojih gledalcev ter se jim zahvalila za dolgoletno pozornost.

A voditeljica po drugi strani poudarja, da je to pravzaprav dobro ter da se bo z gledalci že kje srečala. »Ampak, to res ni pomembno. Oddaje so in jih ni. Več pove kontekst, v katerem izginjajo in .... kakšne se vzpostavljajo,« je zaključila.