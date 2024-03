Katarina Benček in njen Marko: »Dojenček prihaja in midva se spuščava v to pustolovščino ...«

Slovenska vplivneža Katarina Benček in Marko Pavlović bosta postala starša. Oba sta sodelovala tudi v šovu Super par na POP TV, zdaj pa sta na družabnem omrežju objavila fotografijo in z sliko ultrazvoka razkrila veselo novico. Spola sicer nista razkrila, sta ob fotografiji zapisala: »Pravijo da na otroka nikoli ne moreš biti pripravljen in kljub najinim “zrelim” letom tudi midva še nisva. Ampak dojenček prihaja in midva se spuščava v to pustolovščino z veselimi in predvsem mešanimi občutki. Vse kar si želiva je, da bo zdrav, no Marko si želi, da bi bil fantek.«

Čestitkam, ki kar dežujejo, se pridružujemo tudi na Slovenskih novicah.