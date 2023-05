Na začetku resničnostnega šova Super par je marsikdo presenečeno spoznal, da se za nagrado borita tudi priljubljena spletna vplivnica Katarina Benček in njen partner Marko Pavlović. Razigrani par z izjemno podjetniško žilico in občutkom za družbena omrežja na instagramu skupaj spremlja več kot 75.000 ljudi, poznata se že več kot 15 let, v razmerju pa sta tri leta. Njuna prisotnost v šovu je nedvomno dvignila nemalo prahu že na začetku, ko je tekmovalka Nataša Marku navrgla, da mora imeti veliko denarja za žensko, kot je Katarina. Zaljubljenca se poznata že več kot 15 let, v razmerju sta šele ...