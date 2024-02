Kamere ujele Mira Cerarja z njegovo Mojco (FOTO)

Nekdanji predsednik vlade in minister Miro Cerar, ki je aprila 2019 v času svojega ministrovanja presenetil z novico, da bo s partnerico Mojco Stropnik postal očka, je, kot kaže, še vedno zaljubljen do ušes. Tako je mogoče sklepati s fotografij na kulturni prireditvi v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, kjer so izbrali žlahtne komedijante leta.

60-letni Cerar je vseskozi ljubeče objemal svojo Mojco, oba pa sta z nasmehom izžarevala sproščenost in vedrino.

FOTO: Mediaspeed

Njuna deklica Maja, ki je edini otrok Mojce Stropnik, Cerarjev pa tretji, bo v kratkem dopolnila pet let, starši pa imajo tako že več časa zase.

Pravnik in njegova osemnajst let mlajša življenjska sopotnica se poznata že vrsto let. Stropnikova je delala kot svetovalka v Cerarjevem kabinetu, spoznala pa ga je še kot študentka na fakulteti. Leta 2014 mu je kot pravniška pripravnica pomagala pri ustanavljanju stranke SMC, tri leta pozneje (2017) pa sta postala par in ljubezen še traja.