Kakšna drama v šovu: Bine in Luka sta kar odšla

V šovu MasterChef so sodniki tekmovalcem pripravili izziv skupin. Skupine so morale pripraviti pogostitev za različne dogodke. Modri so pripravljali pogostitev za galerijo, rdeči za wellness in rumeni za agroživilsko trgovino.

Sodnike je najbolj razjezila modra skupina oziroma njen vodja Tilen. Jed je bila namreč pomankljivo pripravljena, zato je skušal z zgodbo popraviti škodo. Eno je celo poimenoval kriminal.

A to je bilo preveč za sodnika Luko Jezerška in Bineta Volčiča, ki sta kar odšla iz kuhinje. Tilen je namreč dejal, da bosta okušala razočaranje.

Poleg tega je pozabil na pribor in želel, da jed kar popijejo, zato je seveda sledila zavrnitev.