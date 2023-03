Drama v Masterchefu: Bine Volčič zaklel, tekmovalka odvrgla predpasnik

V Masterchefu so se tekmovalci spopadli v izločitvenem izzivu. Tokrat so imeli na voljo 100 minut, določene sestavine in tri kroge. Vsak si je določil, koliko časa želi v katerem krogu, vsota pa ni smela biti večja od stotih minut. Najboljši so imeli ta privilegij, da lahko odidejo na balkon.

Minute so tekle, tekmovalci pa drveli s pripravo. Za smeh je poskrbela Sabina, ki je po obisku Bineta Volčiča dejala: »On vedno tako pesimističen pride, ne vem, ali zgledam tako glupa ali kaj?« Bine je poskusil njeno jed, ko se je vrnil na sodniško mesto, pa je dejal: »Uspel sem par stvari probat, pa sem še vedno v šoku.«

Ko pogrešaš okus

Nikovi njoki s kolerabo so bili sodnikom všeč, Bine pa je za konec dodal: »Samo eno stvar bi še dodal tukaj gor, pa bi te odpihnilo nekam: samo nekaj limonine lupine.«

Ko je bil Sabinin krožnik pred njimi, so ugotovili, da je sladica zelo dobra, vendar ni bilo znamenitega okusa tartufov. Zato je to bil minus.

Zadnja je bila na vrsti Zala, ki je postregla turško bulgur solato. Bine je začel: »V 40 minutah si naredila eno solatko iz bulgurja, ki je je*eno dobra. Bomba, polna, sočna, zeliščna, to je okus, ki začara.« Zadovoljen je bil tudi Karim Merdjadi, ki je dejal, da je zelo dobra. Tudi Luka Jezeršek je bil navdušen in je dejal »uau«.

Kako se je razpletlo, razkrijemo takoj po oddaji.