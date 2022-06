Kakšen preobrat: BQL končno prekinil prekletstvo drugega mesta

V finalni oddaji šeste sezone priljubljenega šova Znan obraz ima svoj glas so se pomerili Adrijana Kamnik, Mario Pešić in BQL. Z imitacijo po lastni izbiri so se podali v boj za laskavi naziv naj imitator sezone. Adrijana Kamnik, ki je osvojila kar pet zmag v letošnji sezoni, je imitirala svojo vzornico Tino Turner, Mario Pešić, ki ima tri zmage v sezoni, je postal Bajaga, brata BQL, ki imata dve zmagi v letošnji sezoni, pa sta imitirala Avsenike. Anej in Rok Piletić sta končno prekinila prekletvo drugega mesta in osvojila prvo stopničko.

FOTO: Facebook

Ano Mario sta brata Piletič s svojim nastopom ganila do solz. »Sredi Slovenije sta mi povzročila domotožje,« se je ob tem pošalila, medtem ko je nastop Andreja spomnil na mladost in nastop v Nemčiji, kjer je tuje gledalce zimzelena Slovenija, od kod lepote tvoje dvignila na noge. Eva Boto: »Nisem vedela, da vama narodnozabavna glasba tako 'paše'. Preobrazbe sta se lotila z veliko spoštovanja, najbolj pa mi je všeč to, da so vaju ljudje lahko bolje spoznali.«