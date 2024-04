Kako čudovita nevesta je bila Nika Križnar! Objavila je fotografijo s poroke (FOTO)

Slovenska smučarka skakalka in olimpijska junakinja Nika Križnar si bo za vselej zapomnila ta topel in s soncem obsijan pomladni dan, ko je skočila v zakonski stan. Na družabnih omrežjih je delila fotografijo v poročni obleki skupaj s svojim ženinom in dolgoletnim partnerjem Aljažem Vodanom.

(Za ogled fotografije počakajte nekaj trenutkov, da se nalož)i:

Ob prekrasni fotografiji v osrčju zelene pokrajine je zapisala »Za vedno« in s tem bila deležna tudi čestitk svojih sledilcev.

Med drugim ji je čestitala alpska smučarka Ilka Štuhec, z besedami: »Ej ti! Čestitke!«. Njena prijateljica olimpijska junakinja Urška Bogataj se je sobotnega poročnega slavja udeležila in na instagramu zapisala: Cukrčka, srečno«.