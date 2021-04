Kaj je 'baby shower'? Ljubislav: Sem mislil, da je to, ko se otrok tušira

V kuharskem šovu Masterchef se je zgodila prva bitki med spoloma. Tekmovalci so imeli poseben izziv, obdaritveno zabavo za nosečnice ('baby shower'). A niso le kuhali, morali so tudi primerno okrasiti mizo in jedi.



Sodniki so tekmovalce razdelili v dve skupini, v modri so bili le moški, v roza pa le ženske. Pripraviti pa so morali sladke in slane jedi, a ob tem so morali upoštevati navodila prijateljic bodoče matere.



Fantje so menili, da se bodo punce pri nalogi odrezalo bolje, vse pa je navdušil Ljubislav, ki je razložil, kaj pravzaprav pomeni 'baby shower'. Mislil je namreč, da pomeni, da se otrok prha.



Na koncu so zmagale ženske, ki so dobile potrditev od prijateljic bodoče matere.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: