Junakinja ljubezenskega šova na koncertu ostala sama: Po moževi smrti se je vse spremenilo

Mija Rovtar, ki v šovu Ljubezen po domače išče kavalirja stare šole, ima za seboj tragično zgodbo. Pred časom je izgubila moža, s katerim sta bila skupaj 35 let, nato pa je v njuno srečo zarezala bolezen. Vedno nasmejana Mija se je s svojo pozitivno naravnanostjo zasidrala v srca mnogih gledalcev, sodeč po njenem Facebook profilu pa tudi sicer življenje zajema z veliko žlico.

Mija je minuli vikend obiskala koncert Dražena Zečića. A kot je v soboto sporočila na Facebooku, je bila za obisk tega dogodka dogovorjena še z dvema, a je na koncu ostala sama. Temnolaska je sicer dodala, da je kljub temu uživala in spoznala nove prijateljice.

V nedeljo pa je objavila zapis, ki seže do srca. Z mamo sta si privoščili odlično kosilo, spregovorila pa je tudi o spoznanju, da se je po moževi smrti marsikaj spremenilo, saj da so padle maske nekaterih, ki jih je spustila v svoje življenje. »Na srečo se znam odločno postaviti zase in urediti zadeve..ja, tudi to me je naučil moj mož,« poudarja Mija.