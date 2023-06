Joveva razveselila z novico

Slovenska poslanka v Evropskem parlamentu Irena Joveva, najmlajša slovenska evropska poslanka v Bruslju, ki so jo konec maja uradno nominirali za tako imenovanega bruseljskega oskarja v kategoriji ‘Prvak(inja) mladih’, je s sledilci delila zapis na družbenih omrežjih, ki ga objavljamo v celoti.

»Vsi smo bili nekoč tam. Kdo te bo pa vzel v službo brez izkušenj? Da, delovne izkušnje so dragocene. Toda računov – dobesedno dragocenih – ne plačajo. Ste vedeli, da na ravni EU sploh nimamo sprejetih standardov opravljanja pripravništev? Vrsto let se je ta problematika reševala, a nikoli zares rešila. Trajalo je, z vzponi in padci, toda končno je tukaj: danes smo v Evropskem parlamentu sprejeli zakonodajno (!) resolucijo o kakovostnih pripravništvih.

Nekakovostna in predvsem neplačana pripravništva so izkoriščevalska. Nekakovostna in predvsem neplačana pripravništva so tudi nepravična. »Kaj pa izkušnje, imate?« »Imam. In plačan(a) sem bil(a). In zelo kakovostno je bilo!«

Take odgovore si želim. Zato sem ponosna na danes sprejeto besedilo. Storili smo izjemno pomemben korak k boljšim pogojem za vse mlade. Komisijo pozivamo k pripravi zakonodajnega okvira, za katerega – zavoljo zagotavljanja enakosti in pravic mladih – resnično upam, da ga bomo na dnevni red dobili čim prej,« je zapisala.

