Joveva hčerko podojila kar v pisarni: To je zame nekaj najlepšega na svetu (FOTO)

Evropska poslanka Irena Joveva je s svojo hčerko nerazdružljiva in v evropskem parlametnu sta pravi zvezdi. Mala Mila je sodelovala na plenarnih zasedanjih, Irena pa jo s seboj vzame tudi v pisarno. Nedavno je objavila fotografijo dojenja in zraven pripela ganljiv zapis:

»Živimo v svetu, v katerem so filtri (pa ne le tisti na aplikacijah) postali nekaj najbolj običajnega, že skoraj nujnega. In živimo v svetu, kjer se še vedno pogovarjamo o dojenju kot o "da ali ne" temi.

Objava ni namenjena "da ali ne" debatam, tudi o drugih načinih hranjenja otroka ne. Niso vsi dojeni, pa kaj? Vsaka mama želi in stori najboljše, kar lahko. Dojenje za naju ni bilo samoumevno, še manj enostavno. A tukaj sva. Zaenkrat še vedno. In to je (zame) nekaj najlepšega na svetu.

Fotografija je nastala med odmorom aprilskega plenarnega zasedanja v Strasbourgu. Objavljam jo ob začetku svetovnega tedna dojenja, ker želim manj tabujev in več ozaveščenosti.«