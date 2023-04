Jerca Legan objavila pomenljivo sporočilo (FOTO)

Publicistka Jerca Legan je nedavno razkrila »mračne« podrobnosti svojega dolgoletnega zakona z vladnim funkcionarjem Milanom Cviklom, s katerim imata dva sinova. Na družbenih omrežjih ostaja aktivna in s svojimi sledilci deli reke in sporočila znanih modrecev, v katerih med ločitvenim postopkom najdeva žar in optimizem za življenje.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Te dni je objavila fotografijo skromnega kruha, ki mu manjka nekaj sredice, luknja v njem pa je tvorila srce. Ob fotografiji zapisala egipčanski pregovor: »Raje kos kruha z veselim srcem kot bogastvo z žalostjo«.

Dodala je tudi konice, s katerih lahko razberemo, da je s sinovoma zajtrkovala kruh z medom, ko ji je na misel prišel omenjeni pregovor.