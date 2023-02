Milan M. Cvikl prekinil molk: Jerca je prešla meje dopustnega

Včeraj smo poročali da je publicistka in antropologinja Jerca Legan, nekdanja partnerka politika Milana M. Cvikla v intervjuju za revijo Jana presenetila z izpovedjo o življenju z zdajšnjim viceguvernerjem Banke Slovenije. Ne samo da je bilo vse narobe v partnerstvu, v avtu je našla tudi sledi pudra, ki ni bil njen, lase, ki niso padli z njene glave, na tablici pa videla sporočila drugih žensk in njihove žgečkljive fotografije.

Medtem se je na obtožbe Jerce Legan že odzval eden najbolj znanih politikov pri nas. »Navedbe so v celoti neresnične in žaljive ter škodujejo ne le meni osebno, temveč zlasti mladoletnima otrokoma, ki ju tudi na ta način Jerca Legan namenoma odtujuje od mene. Zoper Jerco Legan bom v zvezi z lažnimi obtožbami sprožil ustrezne kazenske in druge postopke. Slednja je s tem intervjujem in objavo neresničnih dejstev v tisku prešla meje dopustnega in izpolnila znake več kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, kot tudi znake kaznivega dejanja kršitve tajnosti postopka,« je zapisal v odzivu in dodal: »Poudarjam, da so vsi postopki med mano in mojo soprogo na sodišču tajni, na kar sva bila oba posebej opozorjena, zato jih ne smem podrobneje komentirati, saj bi v nasprotnem primeru izpolnil iste znake kaznivega dejanja kot ona. Prav tako se bom v tem trenutku nadaljnjih komentarjev v zvezi z neresnično in lažno vsebino vzdržal, kot oče, predvsem zaradi zaščite mojih mladoletnih sinov. Prepričan sem, da so tovrstne objave, ki jih lahko prebirata moja mladoletna sinova, za njiju izredno škodljive.«