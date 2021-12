Groza pod vrhom Ratitovca: snežni plaz zajel turne smučarje (FOTO)

Pod vrhom Ratitovca je v soboto popoldne snežni plaz zajel skupino treh turnih smučarjev.

»Dva sta jo odnesla brez poškodb, tretji pa je utrpel poškodbo kolena. Posadka helikopterja Slovenske vojske z dežurno ekipo z Brnika in našim reševalcem letalcem na krovu je poskrbela za oskrbo in transport ponesrečenca v nadaljnjo oskrbo.«

Gorski reševalci Škofja Loka ob tem opozarjajo, da so trenutne razmere zaradi novozapadlega snega in močnega vetra v zadnjih dneh precej neugodne, zato previdno.

Kranjski policisti pa ob tem dodajajo: »Včeraj so reševali škofjeloški gorski reševalci in posadka vojaškega helikopterja. Prihajajo tudi nove snežne padavine in še večje tveganje, ki naj ga vsak, prosimo, upošteva na svojih turah. Razmere so nevarne. Ne podcenjujte jih.«