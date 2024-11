Je to nov 'fačuzi'? Poglejte, kaj je med prepirom Tjaši zabrusil Nik (VIDEO)

Bolj kot se v letošnji Kmetiji bliža finale, vse bolj je napeto na posestvu. Ta teden je bila izbira prvega dvobojevalca vse prej kot mirna, saj so tekmovalci napadli Tjašo Vrečič. Očitali so ji, da je dvolična in pohlepna, ter da je za zmago pripravljena narediti vse.

Tjašo je to, da se je vsa družina obrnila proti njej, izjemno potrlo. Po odhodu voditeljice Natalije Bratkovič se je umaknila na samo, kjer jo je vso objokano našel Žiga Mohar. Potem ko sta se pogovorila, pa je sklenila znova pokazati svojo moč.

Ga vrti za nos?

A kot je mogoče razbrati iz napovednika, ki so ga objavili ustvarjalci oddaje, se bo drama nadaljevala tudi prihodnji teden. Nik Triler je Tjaši očital, da ga vrti okoli prsta oziroma vleče za nos. A v navalu jeze se mu je pripetil lapsus, saj je pomešal ti dve besedni zvezi. »Tukaj me vrtiš za nos, jaz sem pa budala ...« se je jezil Nik.

Ustvarjalci oddaje pa so se ob tem pošalili, da je sicer Tjaša močno dekle, a da verjetno tega ne zmore niti ona.