Janez Janša zvezda hrvaškega kviza (VIDEO)

Če ste ljubitelji kvizov, potem ste morebiti ob spremljanju hrvaške kviz oddaje Potjera (po slovensko Pregon) pred kratkim prišli na svoj račun. V njem se je namreč pojavil slovenski predsednik vlade. V kakšnem kontekstu, vas verjetno zanima?Voditelj je tekmovalca vprašal: »Kdo je preuranjeno čestitalza zmago na ameriških volitvah 2020?« Med odgovori so bili, Janez Janša in. Tekmovalec se je odločil za prvega med njimi, medtem ko so v kvizu za pravilen odgovor šteli prav slovenskega predsednika vlade.Janša je sicer pred časom komentiral, da je bil napačno razumljen. V tvitu je takrat zapisal, da je precej jasno, da so Američani Donalda Trumpa inizvolili za nova štiri leta, za uspeh pa je čestital tudi republikanski stranki.