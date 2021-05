Janša razkril podrobnost o svojem očetu

Trinajsti maj ima v srcuočitno posebno mesto, vsaj sodeč po zapisu, ki ga je predsednik vlade delil n družbenih omrežjih.»13. maja rojeni:, ki preživel Dachau, Šentvid in Rog. Pred 40 leti na ta dan atentat na, naročen s strani sovjetskih komunistov. Papež po božji milosti atentat preživel in pripomogel k padcu zločinskega režima,« je zapisal Janša. Marija Terezija je bila habsburška vladarica v 18. stoletju, Witold Pilecki je bil soustanovitelj poljskega uporniškega gibanja med drugo svetovno vojno. Janez Pavel II. se je kot Karol Wojtyla rodil na Poljskem, Janez Janša st. pa je oče sedanjega predsednika vlade, o katerem se je ta razpisal pred časom in opisal, kako je doživljal dogodke med drugo svetovno vojno.S tem, ko je v istem zapisu omenil tako očeta kot papeža, pa je v komentarjih pod zapisom Janša ujezil številne.