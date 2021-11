Izpoved pretepene znane Slovenke: Okradel me je za 10 milijonov evrov

Urednica in modna svetovalka Pika Zrim, ki jo lahko spremljamo v resničnostnem šovu Vražje dame na Planet TV, je v eni od oddaj razkrila, da se je od svojega prvega moža ločila zaradi nasilja. »Najprej se začnejo klofute, nato pa se z leti to le še stopnjuje in privede do zelo grdega nasilja, tudi do pretresa možganov in šivanja glave,« je v šovu razkrila Pika. Zdaj prihajajo v javnost nove podrobnosti iz njenega življenja, ki jih je objavila tudi nai nstagramu. Nekatere ženske so ji pisale, da so bile tudi same žrtev nasilja, Pika pa jim je odgovarjala s svojimi izkušnjami ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami.

Pika se je prvič poročila pri dvaindvajsetih in pomagala možu pri ustanovitvi hitro rastočega podjetja.

Soprog jo je pogosto hudo žalil (nelektorirano): »Grda, nesposobna, gnoj, p.....a, bosanka /.../ Treseš se, prosiš Boga, naj se čimprej neha, na koncu se pa moraš še opravičiti.« Sama se nasilju ni mogla upreti in edini korak je bil, da odide. Da se bo stanje izboljšalo, je upala več let, a so se razmere le poslabševale. O odhodu je razmišljala tri leta. »Jaz sem se obrnila na društvo za nenasilno komunikacijo, kjer sem prišla do zaključka, da sem ok oseba. Otroka sta mi dala največ moči, zaradi njiju sem morala to prekiniti.«

Soseda poklicala policijo

Zaradi hudega nasilja je celo soseda poklicala na policijo, a z njimi Zrimova nima dobrih izkušenj. »Na poziv sosede so prišli policisti, naredili zapisnik in rekli, naj se pogovoriva.«

»Odtujil mi je del premoženja«

Na vprašanje, ali meni, da je nekdanjemu soprogu kaj žal in ali se je kdaj opravičil, je Pika odgovorila: »Če bi mu bilo žal, bi se mi opravičil in dal del premoženja, ki ga je odtujil v času zakonske zveze, pa nisem za to vedela. Govorimo o premoženju, vrednem vsaj 10 milijonov evrov«. Z nekdanjim soprogom se srečata le še ob praznovanju rojstnih dnevov vnukov, a je menda nikoli ne pogleda v oči.

