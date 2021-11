Znana Slovenka razkrila, da ni imela niti za hrano in prašek

Med vražjimi damami na Planet TV je tudi urednica in modna blogerka Pika Zrim. Uspešna Ljubljančanka gledalce navdušuje s svojo toplo energijo, družinskimi vrednotami in vrhunskim smislom za modo. A kot je razkrila sledilcem na Instagramu, njeno življenje ni bilo vedno tako luksuzno in rožnato.

Nista imela niti za kruh

Enega od uporabnikov Instagrama je zanimalo, ali se je kdaj znašla v finančni stiski. Njen odgovor je marsikoga presenetil: »Bila, bila. Ko sva s prvim možem začela s svojim poslom, sva nosila od mame hrano in prašek v vrečkici, ker tudi za to nisva imela. Po ločitvi tudi. Prodajala sem, kar se je dalo prodati, kredit, pomoč družine ... Na koncu se je vse postavilo v vrsto, ker ni vedno samo ena rešitev, jih je vedno več. Vem, kako je, ko ne spiš zaradi tega. Dnevi so dolgi, noči še daljše.«

Prvi mož je bil nasilen

Pika Zrim je v eni izmed oddaj razkrila, da se je od prvega moža ločila zaradi nasilja. Povedala je, da je z njenim uporom in postavitvijo zase v odnosu začelo vse slabo stopnjevati, kar je na koncu privedlo tudi do nasilja: »Najprej se začnejo klofute, potem pa se je z leti to še stopnjevalo in privedlo tudi do pretresa možganov in šivov na glavi.« K sreči se je Pika rešila strupenega odnosa, zdaj pa jo že 20 let osrečuje njen Janko, s katerim sta se tudi poročila.