Zvezdnico resničnostnega šova je bivši pretepal

Urednica in modna blogerka Pika Zrim je ena izmed šestih dam, ki v resničnostnem šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame dvigujejo prah s svojo neposrednostjo in načinom življenja. Da pa njeno življenje ni bilo vedno izpolnjeno s srečo in zadovoljstvom, je priznala svojima prijateljicama Gordani Grandošek Whiddon in Andreji Medvedič, prav tako akterkama omenjenega šova.

Že večkrat je poudarila, da nima občutka, da bi živela sanjsko življenje. FOTO: MARKO DELBELLO OCEPEK

V prejšnjem zakonu je bila namreč žrtev nasilja, da v njenem razmerju ni vse lepo in prav, pa je dojela pri svojih tridesetih letih. »Vsaka ženska, ki se sooči z nasilnim partnerjem, najprej misli, da je sama kriva, da se ji to dogaja. Mnoge si ne upajo postaviti meje, kdaj je dovolj, ampak raje skrivajo, da so žrtve nasilja,« pravi Pika, ki je priznala, da se ni začelo čez noč, ampak da se je vse skupaj vleklo zelo dolgo, njena samozavest je izginila, iskala je napake pri sebi, pomislila je celo na to, da nasilja ne bi bilo, če bi bila tiho in se ne bi postavila zase. Priznala je še, da se je pri njej najprej začelo s klofutami, z leti pa se je nasilje stopnjevalo, med drugim je zaradi udarcev utrpela pretres možganov in si prislužila šive. Ker si želi, da bi se ženske postavile zase in poiskale pomoč, se je odločila, da o tem javno spregovori. Tudi zase priznava, da okolica ni vedela, kaj se dogaja, saj je dobro skrivala dogajanje za štirimi stenami svojega doma. Nekega dne pa se je odločila vsemu narediti konec, saj je pogledala svoja otroka in se začela zavedati, da jo potrebujeta. »Spakirala sem in odšla. Začutila sem svobodo, a je ta bolečina še vedno prisotna,« je še povedala Pika, ki je po propadlem zakonu našla ljubezen svojega življenja.